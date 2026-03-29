戰場擴大　伊朗打擊阿聯酋和巴林與美相關鋁廠

中評社香港3月29日電／伊朗伊斯蘭革命衛隊29日發表聲明說，革命衛隊使用導彈和無人機“有效”打擊了阿聯酋和巴林境內與美國有關的鋁廠。



聲明說，這兩座鋁廠與美國軍事和航空航天業有關，分別是阿聯酋環球鋁業公司的工廠和巴林鋁業公司的工廠。



新華社報導，聲明還說，伊朗對敵人威脅的回應，將不再只是對等回擊，而將對敵人的軍事和經濟體系予以“更致命打擊”。