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戰場擴大 伊朗打擊阿聯酋和巴林與美相關鋁廠
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2026-03-29 10:13:54
中評社香港3月29日電／伊朗伊斯蘭革命衛隊29日發表聲明說，革命衛隊使用導彈和無人機“有效”打擊了阿聯酋和巴林境內與美國有關的鋁廠。
聲明說，這兩座鋁廠與美國軍事和航空航天業有關，分別是阿聯酋環球鋁業公司的工廠和巴林鋁業公司的工廠。
新華社報導，聲明還說，伊朗對敵人威脅的回應，將不再只是對等回擊，而將對敵人的軍事和經濟體系予以“更致命打擊”。
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