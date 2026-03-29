美以伊戰事進入第三十天，最新動態

中評社北京3月29日電／參考消息網報導，3月29日，美國、以色列與伊朗的軍事衝突進入第三十天，美以與伊朗的軍事對抗仍在繼續。作為伊朗盟友的也門胡塞組織28日加入戰爭，向以色列發射兩波導彈。



伊朗稱發動“真實承諾－4”行動第85波攻勢，襲擊美以重工業設施。伊朗媒體稱，一架美軍F-16戰機在伊領空被擊中。伊朗總統警告，若伊方基礎設施或經濟中心遭襲，將對周邊國家實施報復。伊朗政界人士正推動本國退出《不擴散核武器條約》。以色列稱對伊朗“政權目標”發動襲擊。與此同時，以色列爆發針對中東戰爭的抗議。約3500名美國水兵和海軍陸戰隊員抵達中東，美方已總計向中東地區部署超5萬兵力。安全官員稱美國駐伊拉克大使館10天來首次遭無人機襲擊。此外，沙特稱攔截並摧毀一枚襲擊利雅得地區的導彈，科威特國際機場遭無人機襲擊。巴基斯坦外長強調，為實現持久和平，需要降級衝突、對話並採取外交行動。



以下為截至北京時間29日上午8時的最新動態：



伊朗稱發動“真實承諾－4”行動第85波攻勢，襲擊美以重工業設施



據伊朗媒體報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊公共關係部門28日發表聲明說，其旗下航空航天部隊及海軍聯合發動“真實承諾－4”行動第85波攻勢，使用中程和遠程導彈系統以及自殺式無人機，襲擊並部分摧毀了屬於美以的多處重工業設施。



伊斯蘭革命衛隊稱，此次攻勢旨在回應伊朗民用行業最近遭襲。

