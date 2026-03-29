美軍儲備，還能在伊朗打多久？

中評社北京3月29日電／德國《商報》網站3月25日發表題為《美軍儲備還能撐多久？》的文章，作者是馬庫斯·法塞和弗蘭克·施佩希特。文章摘編如下：



三周來，以色列和美國持續轟炸伊朗。據悉，美國總統特朗普現已提出一項可能終結戰事的計劃。本周以來，美軍的攻擊能力在減弱。



據《紐約時報》報導，僅第一周，美軍行動就耗費113億美元，主要用於高精度特種彈藥。美軍所有軍種全年的彈藥預算為250億美元，五角大樓現已要求將預算翻倍。與此同時，航母等已部署的武器系統也正接近其極限。專家特別指出了以下四點。



1.“福特”號航母撤離削弱美軍優勢



馬桶堵塞、洗衣房大火，美軍最大的航母“福特”號因嚴重受損，不得不在希臘克里特島附近海域進行維修。軍事專家弗蘭克·紹爾表示：“‘福特’號撤離戰區削弱了美軍的攻擊能力。具體而言，這意味著少了約70架戰鬥機。”



除F-35隱形戰鬥機外，“福特”號還搭載有EA-18“咆哮者”等電子戰飛機。這類飛機對於探測和摧毀伊朗雷達站至關重要。



在紹爾看來，這艘美國最大戰艦的退出也是美軍力量過度擴張的一個標誌。紹爾表示：“‘福特’號即將創下在航時長紀錄。美國航母上一次執行這種近300天的任務，還是在越南戰爭時期。”

