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美軍證實：3百多美軍士兵在對伊作戰中受傷
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2026-03-29 10:24:39
中評社北京3月29日電／據法新社3月27日報導，美軍中央司令部27日表示，自2月28日對伊朗戰爭爆發以來，已有300多名美軍士兵受傷。
美國海軍上校蒂姆·霍金斯稱：“自‘史詩怒火’行動啟動以來，約有303名美軍人員受傷。其中絕大多數為輕傷，273人已重返工作崗位。”
一位不願透露姓名的美國官員向法新社記者表示，目前仍有10人傷勢嚴重。
最新數據顯示，另有13名士兵在此次戰爭中死亡，其中7人死於海灣地區，6人死於伊拉克。
來源：參考消息網
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