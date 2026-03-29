美軍證實：3百多美軍士兵在對伊作戰中受傷

中評社北京3月29日電／據法新社3月27日報導，美軍中央司令部27日表示，自2月28日對伊朗戰爭爆發以來，已有300多名美軍士兵受傷。



美國海軍上校蒂姆·霍金斯稱：“自‘史詩怒火’行動啟動以來，約有303名美軍人員受傷。其中絕大多數為輕傷，273人已重返工作崗位。”



一位不願透露姓名的美國官員向法新社記者表示，目前仍有10人傷勢嚴重。



最新數據顯示，另有13名士兵在此次戰爭中死亡，其中7人死於海灣地區，6人死於伊拉克。



來源：參考消息網