民眾黨高雄號召百人北上凱道聲援柯文哲

中評社台北3月29日電／民眾黨前主席柯文哲涉京華城案一審遭判17年徒刑、褫奪公權6年，民眾黨主席黃國昌發起“329上凱道討公道”行動，高雄市黨部今日早上動員115名支持者，分乘3輛遊覽車出發北上聲援柯P。黨部透露，原本報名人數可達4車以上，但因全台搶車導致調度不及，否則規模不只如此，盼站上凱道表達對柯文哲遭政治追殺、司法迫害的不滿。



今早民眾黨支持者集結，包括民眾黨高雄市黨部副執行長施亦旋、鳳山區議員擬參選人徐尚賢、三民區市議員擬參選人林於凱等人到場，不少青年支持者與退警協會成員一同響應。支持者準備手持牌“不畏威權、對抗到底”、“萊爾出來面對”等表達訴求。



《中時新聞網》報導，施亦旋表示，此次動員在短時間內即滿額，顯示基層不滿情緒累積，參與者以黨員與支持者為主，45歲以下約占3分之2，也有過去曾互動的退警團體主動加入，“大家都是看不下去”。她認為，此案不會衝擊民眾黨在高雄布局，反而會激發更多選民出來投票，“當司法崩壞，人民還能依靠什麼？”



施亦旋痛批，此案判決極不合邏輯，前桃園市長鄭文燦實實在在收受500萬，判刑與柯文哲相比卻顯得輕微，如今更在外面逍遙自在，“柯文哲那210萬是未知數，有人會把收賄的錢匯到政治獻金嗎？”她更直指褫奪公權6年的判決“很誇張”，認為這正巧卡住柯文哲參與2028年“總統”大選的機會，顯見賴清德“害怕對上柯文哲”。



徐尚賢則怒控，此案是“赤裸裸的政治追殺”，質疑檢方辦案方式如同“先射箭再畫靶”，甚至將政治獻金解讀為賄賂前金。這已不只是柯文哲或單一政黨的問題，而是關乎整體制度，證明政治可以干預司法。



針對判決基準，林於凱指出，柯文哲案將成為台灣政治史上“政治獻金涉及貪污”的首開先例。他對比徐永明與柯文哲案，兩位黨主席皆因收受政治獻金被判貪污，認為這不單是法律問題，更是“政治上的罪”。