美軍在對伊作戰中已消耗850多枚戰斧導彈

中評社北京3月29日電／據美國《華盛頓郵報》網站3月27日報導，知情人士說，在對伊朗開戰的四周時間裡，美軍已經發射了850多枚“戰斧”巡航導彈。消耗這種精確制導武器的速度令五角大樓的部分官員感到震驚，並引發了有關如何增加供應的內部討論。



自1991年海灣戰爭期間首次在戰鬥中使用以來，“戰斧”一直是美國發動軍事攻擊的主要武器，但每年只生產幾百枚，這意味著全球供應有限。“戰斧”導彈受到重視的原因之一是它們可以飛行超過1000英里（約合1610公里——本網注），減少了將美國飛行員派往防禦嚴密的空域的必要性。幾名美國官員說，由於在伊朗戰爭中嚴重依賴這種導彈，軍方被迫緊急討論是否要從世界其他地區（包括印度洋-太平洋地區）調撥，並且通過共同的長期努力來製造更多導彈。



五角大樓一名官員稱，目前部署在中東的“戰斧”導彈數量已“少得驚人”。另一名官員則說，如果不加干預，五角大樓在中東的“戰斧”導彈供應正接近耗盡狀態。



“戰斧”導彈的高消耗意味著美國海軍需要採取行動，至少要對參與伊朗戰爭的部分軍艦進行彈藥補給。



美國戰略與國際問題研究中心高級顧問馬克·坎西恩說，如果軍方向伊朗發射了800多枚“戰斧”導彈，就是消耗了“總庫存的大約四分之一”。他所屬的智庫估計，一個月前戰爭開始時，海軍可能衹有3100枚“戰斧”導彈。



另據路透社3月27日報導，據5名消息人士透露，隨著美國和以色列對伊朗的戰爭臨近“滿月”，美國目前僅能確定已摧毀伊朗龐大導彈庫中約三分之一的導彈。

