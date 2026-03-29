陳其邁接“行政院長”呼聲高　高市民喊做滿

陳其邁 （中評社 資料圖片） 中評社台北3月29日電／高雄市長陳其邁任期進入倒數，外界頻傳卸任後，可能北上接掌“行政院長”，就連賴清德也暗示“陳其邁不可能輕鬆太久，要有心理準備”，但最新民調卻顯示，民意似乎更傾向他“留下來做完”。中華亞太交流菁英交流協會公布調查指出，陳其邁整體施政滿意度達83%，更有高達86%市民表態支持“市長任期要做好做滿”。



回顧農曆春節期間，陳其邁陪同賴清德走訪地方，賴清德不僅公開肯定高雄已成南北均衡發展的“火車頭”，更語帶玄機指出“麥克風會愈來愈大支”，被解讀為替陳其邁鋪陳進軍“中央”的政治想像。



據《中時新聞網》報導，根據這份最新民調顯示，高雄市民對市府近年推動的多項政策普遍給予正面評價。無論是率隊出訪拓展產業、舉辦邁入第3年的冬日遊樂園，或打造近期爆紅的果嶺公園，都累積一定支持基礎。其中，有78%受訪者認為，陳其邁赴美並與美國亞利桑那州、日本熊本縣簽訂經濟交流備忘錄，有助高雄發展，進一步鞏固“半導體戰略三角”的城市定位。



在城市行銷與觀光層面，高雄近年操作頻頻。包括韓劇《魷魚遊戲》與日本IP《航海王》在高雄舉辦活動，也被視為拉抬城市國際能見度的重要嘗試，調查顯示，有84%市民認為確實帶來幫助。



至於連續舉辦3屆的冬日遊樂園，滿意度達74%，更有84%市民支持下一任市長延續辦理。值得注意的是，這項政策已出現跨黨派支持趨勢，即便在藍營支持者中，仍有68%表態支持續辦。此外，剛開放不到半年的果嶺公園，同樣在春節期間吸引大量人潮，對於將高爾夫球場轉型為公共空間的政策，有74%市民表達支持。



中華亞太交流菁英交流協會祕書長王智盛分析，有鑑於高雄市民對陳其邁表現的高度肯定，下屆市長面對非常高的門檻，壓力會非常大，難怪國民黨提名市長候選人柯志恩發表政見時，數度誇讚陳其邁。