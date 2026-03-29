高雄市長選戰恐現“三腳督”　律師張靜參選

中評社台北3月29日電／2026高雄市長選戰藍綠對決態勢成形，國民黨推出“立委”柯志恩、民進黨則由“立委”賴瑞隆應戰。不過，選情恐出現“三腳督”局面，司法改革黨主席、律師張靜今日將宣布投入選戰，成為目前檯面上第3位表態參選者，試圖在藍綠之外開闢“第三勢力”戰場。



《中時新聞網》報導，張靜出身法律界，曾任法官、檢察官，後轉任律師，並參與司法改革“國是會議”，長期關注司法制度運作。近年因介入蔡英文“論文門”相關訴訟而受到矚目，曾因罵法官“混蛋”拒繳罰金8000元，選擇入監坐牢8天。新冠疫情期間也曾與前衛生署長楊志良前往台北地檢署，指控時任“總統”蔡英文、“行政院長”蘇貞昌、“衛福部長”陳時中防疫失職，導致人民傷亡。



司法改革黨自2023年創黨以來，主打司法改革與監督政府，並以弱勢發聲為訴求。談及參選動機，張靜指出，台灣長期由藍綠兩大黨輪替執政，小黨在制度與資源上處於劣勢，若不透過選舉累積實力，政策理念難以落實。



張靜表示，面對2026地方選舉，小黨不能再缺席，“為了生存與尊嚴，必須站出來”，因此決定親自參選高雄市長。



張靜指出，台灣司法環境存在結構性問題，質疑司法體系淪為 政治工具，導致“順我者昌、逆我者亡”的現象。他還提到，近年包含前民眾黨主席柯文哲、前時代力量主席徐永明等案件，引發外界對司法標準不一的質疑。他認為，政治獻金與選舉行為在不同情境下被不同解讀，反映制度缺乏一致性。張靜主張推動陪審制、建立法官與檢察官退場機制，並倡議小黨結盟，形成能與藍綠抗衡的第三勢力。