無法凱道挺柯 　鄭麗文：藍白一起守法治底線

中評社台北3月29日電／民眾黨創黨主席柯文哲涉入京華城弊案收賄、政治獻金等弊案，台北地方法院判處17年有期徒刑，並褫奪公權6年。民眾黨定調為遭“司法迫害”，今日下午2點在凱達格蘭大道集會，幫柯文哲討公道。國民黨主席鄭麗文今也發聲，面對司法可能被濫用、甚至成為打壓政敵的工具，“我們不能沉默，更不能退讓。”不過，她表示，多日前已安排中南部行程，今日無法趕回台北親自表達支持。



《中時新聞網》報導，鄭麗文在臉書發文指出，社會高度關注的政治人物，並不是不該被司法檢驗，而是更應嚴格遵守程序正義，確保公平公正；判決結果也必須符合社會的道德標準與期待。否則，司法不僅無法穩定社會，反而可能加劇對立與裂痕。



鄭麗文說，在台灣，柯文哲主席作為極具代表性的政治人物，曾任台北市長、參選過“總統”，也是民眾黨的創黨主席，而柯主席案件的審理過程，讓許多民眾明顯感受到司法機構“先射箭再畫靶”。不論是檢調的搜證方式，或對個人的長期羈押，都讓人質疑是否違反比例原則。 她指出，刑法以無罪推定為原則，這是極為嚴格且重要的法治精神。在現代重視人權的社會中，尚未判決確定前即剝奪人身自由，是很嚴重的處置。去年大罷免期間，本黨亦有多位黨工因連署被冠以“偽造文書”罪名。這並非重罪，檢調卻動輒以羈押剝奪人身自由，同樣引發違反比例原則的疑慮。



她強調，當司法處置背離了社會普遍的道德感受，人民自然會產生不公平、不正義的強烈情緒。尤其當案件涉及具有相當民意基礎的政治人物，更容易撕裂社會，製造對立。這正是司法最不應犯的錯誤，因為它將直接侵蝕司法的公信力，並動搖社會的安定。



鄭麗文指出，這起案件的審理過程引發高度社會關注。無論是爭議本身，或檢調辦案過程中的諸多瑕疵，都讓人看見現行司法體系與民眾對公平正義期待之間的落差。當事人付出的，是難以回復的沉重代價；而支持者心中的悲憤，也是真實存在的情緒。這樣的集體不安，對“國家”的團結與穩定，無疑埋下了隱憂。



“邪惡盛行的唯一條件，是善良者的袖手旁觀”。鄭麗文直言，面對司法可能被濫用、甚至成為打壓政敵的工具，大家不能沉默，更不能退讓。今天，大家站在一起，為了守住司法的公正，守住法治精神的底線，這不是為了任何一個人，而是為了共同的信念，還有捍衛公平正義的決心。