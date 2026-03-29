財經時評：庫克訪華　蘋果的中國權衡

庫克的這次訪問發生在一個極其微妙的節點，中美的技術角力日漸由關稅摩擦演變為全方位的供應鏈准入博弈。(圖源：新華網) 中評社北京3月29日電（記者 肖瑞）蘋果公司首席執行官蒂姆·庫克（Tim Cook）剛剛結束了為期四天的中國之行。從參加成都太古里的“蘋果五十周年”慶典活動，到作為外方主席在釣魚台“中國發展論壇”做開場致辭，庫克試圖傳達一個清晰的戰略邏輯：無論全球供應鏈怎樣重構，中國依然是蘋果供應鏈最主要的基地--在全球前100家核心供應商中，中國占據了80席。



庫克的這次訪問發生在一個極其微妙的節點：華盛頓正在對先進半導體與人工智能領域實施更嚴苛的出口管制，而北京則在加速推進其核心技術自主化的戰略，雙方的技術角力日漸由關稅摩擦演變為全方位的供應鏈准入博弈。



庫克的信心在財務與工業底層得到了雙重支撐。根據蘋果最新發布的2026財年首季財報，大中華區營收在經歷了數季度的波動後，憑借iPhone 17系列帶來的強勁換機周期，實現了38%的同比增速，營收達到255億美元。這一數字顯示，通過高端化策略以及針對性市場補貼，蘋果在與本土品牌的激烈競爭中獲取了明顯的市場增量，並穩住了這個全球最重要的利潤池。



然而，在亮眼的數據背後，也隱含著跨國巨頭在華經營模式的結構性調整。就在庫克抵京前夕，蘋果宣布下調中國區應用商店（App Store）的傭金比例，這一舉措被視為對當地監管環境與市場准入條件的主動對齊。對庫克而言，利潤分配比例的調整是維持長期市場協作必須支付的准入成本。這種合規驅動的適應模式，正成為跨國科技企業在華生存的新常態。



分析人士指出，在庫克釋放的“持續深化合作”信號下，香港作為科技供應鏈樞紐的功能正經歷重新定義——從此前具備高度獨立性的國際窗口，加速轉變為內地工業體系的協同性離岸節點。



相比之下，台灣的半導體產能則構成了蘋果供應鏈中最具挑戰的單點失效風險（Single Point of Failure）。作為 iPhone 17系列尖端制程芯片的唯一來源，台積電所處的地緣環境已成為蘋果長期資產定價中顯著的折價因素。如果核心產區遭遇不可預見的中斷，外界的質疑在於：蘋果目前的全球分散化策略是否仍舊重組裝、輕核心，其在東南亞或南亞的布局是否真正具備核心制程的技術代償能力？



現實是，蘋果的“去風險”並非脫鈎，而是一場昂貴的平行實驗。在庫克高調訪華的同時，現任首席運營官薩比赫·汗（Sabih Khan）正低調走訪深圳與成都的工廠。作為蘋果供應鏈的資深架構師，薩比赫·汗此行的重點是考察由人工智能驅動的最新自動化產線。



顯然，蘋果的策略正在發生轉變：不再追求產能的單純擴張，而是通過向中國供應商輸出精密製造技術，建立一種其他地區在短期內無法復制的技術壁壘。這不僅出於優化效率的考量，更是為了通過戰略協同，提高供應鏈的整體抗風險能力。

