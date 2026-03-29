鄭麗文聲援民眾黨　號召上凱道討公道

圖/取自鄭麗文臉書 中評社台北3月29日電／前台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金案26日一審重判17年有期徒刑。民眾黨29日下午2點將舉辦“戰！03／29上凱道討公道”抗議活動，國民黨主席鄭麗文透過臉書發文聲援。以下為鄭麗文臉書全文。



今天3月29日下午，友黨台灣民眾黨號召“上凱道討公道”。麗文本應與大家一起站出來，然而多日前已安排中南部行程，今日無法趕回台北親自表達支持。



在成熟的法治國家，司法權的特色應是被動而非主動。法律應反映當代的道德價值，用來解決社會紛擾，而司法判決更應帶來社會的安定與穩定。大家都知道，古羅馬司法女神一手持天秤、一手持寶劍，並以布蒙住雙眼，象徵的正是“法律之前，人人平等”。



社會高度關注的政治人物，並不是不該被司法檢驗，而是更應嚴格遵守程序正義，確保公平公正；判決結果也必須符合社會的道德標準與期待。否則，司法不僅無法穩定社會，反而可能加劇對立與裂痕。



在台灣，柯文哲主席作為極具代表性的政治人物，曾任台北市長、參選過“總統”，也是民眾黨的創黨主席，而柯主席案件的審理過程，讓許多民眾明顯感受到司法機構“先射箭再畫靶”。不論是檢調的搜證方式，或對個人的長期羈押，都讓人質疑是否違反比例原則。



尤其，眾所皆知的是，刑法以無罪推定為原則，這是極為嚴格且重要的法治精神。在現代重視人權的社會中，尚未判決確定前即剝奪人身自由，是很嚴重的處置。去年大罷免期間，本黨亦有多位黨工因連署被冠以“偽造文書”罪名。這並非重罪，檢調卻動輒以羈押剝奪人身自由，同樣引發違反比例原則的疑慮。



當司法處置背離了社會普遍的道德感受，人民自然會產生不公平、不正義的強烈情緒。尤其當案件涉及具有相當民意基礎的政治人物，更容易撕裂社會，製造對立。這正是司法最不應犯的錯誤，因為它將直接侵蝕司法的公信力，並動搖社會的安定。



因此，這起案件的審理過程引發高度社會關注。無論是爭議本身，或檢調辦案過程中的諸多瑕疵，都讓人看見現行司法體系與民眾對公平正義期待之間的落差。當事人付出的，是難以回復的沉重代價；而支持者心中的悲憤，也是真實存在的情緒。這樣的集體不安，對國家的團結與穩定，無疑埋下了隱憂。



“邪惡盛行的唯一條件，是善良者的袖手旁觀。”面對司法可能被濫用、甚至成為打壓政敵的工具，我們不能沉默，更不能退讓。今天，我們站在一起，為了守住司法的公正，守住法治精神的底線，這不是為了任何一個人，而是為了我們共同的信念，還有捍衛公平正義的決心。