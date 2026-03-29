他們動手！栗正傑：以色列在陸戰討不到便宜

中評社台北3月29日電／中東戰爭延燒，根據外媒報導，黎巴嫩真主黨聯手伊朗跟葉門胡塞組織向以色列南部發射飛彈；黎巴嫩真主黨更宣稱在黎巴嫩南部泰貝村利用導彈與無人機擊毀以色列梅卡瓦戰車。退役少將栗正傑表示，黎巴嫩若使用無人機打掉6輛以色列梅卡瓦戰車，以色列在陸戰這一局，討不到便宜。



《中時新聞網》報導，栗正傑28日在中天《前進戰略高地》節目中表示，伊朗這一次作戰，是有計劃、有步驟的。而且整個過程，伊朗在戰爭一開始，對海灣地區周邊的美軍基地，使用無人機攻擊，或者是攻擊鋪路爪雷達站、薩德雷達站。但是他認為這個是“續戰”，而不是決戰。能夠威脅到伊朗最大的一個目標，其實還是以色列。但伊朗把這些都打掉之後，然後逼迫美軍為了加強對地方的防衛，兵力必須被牽制在這個地方，而沒辦法集中。



栗正傑接著表示，愛國者、薩德沒有辦法集中到以色列，去保護以色列，所以我們看到戰爭後半期，才開始是決戰。伊朗決戰的目標，很明顯是指向以色列，這個禮拜，我們看到伊朗持續對以色列發射新型導彈，而且攻擊目標都非常精準。



栗正傑指出，黎巴嫩真主黨動手了，這個時候也對以色列發動攻擊，雖然它沒有辦法推進到以色列本土。以色列的最強項就是它的制空跟陸地作戰。黎巴嫩真主黨使用無人機打掉6架以色列梅卡瓦戰車，那以色列在陸戰這一局，不見得能討到便宜。