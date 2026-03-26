社評：美國斬殺線啟示中國自信地走自己的路

中國能夠以舉國體制推動脫貧事業 中國網圖 中評社香港4月1日電／“斬殺線”一詞最近在中國很火，甚至火到了西方世界。這個揭示美國中產階級困境的現象帶給中國的核心啟示是，中國應當更自信地走自己的路--堅持“以人民為中心”的路線，走全體人民共同富裕的道路。



“斬殺線”本是網絡遊戲術語，指角色生命值低到臨界點後可以被“一擊斃命”的機制。現在被用來比喻美國社會中產階級，因為缺乏足夠的儲蓄和完善的社會保障，一旦遭遇失業、重病、意外事故等衝擊，就可能迅速陷入不可逆轉的絕境。



連美國媒體自己都承認，美國中產階級現在確實存在越來越嚴重的財務脆弱性。美國社會學界已經有“愛麗絲線”的概念--大約20%到40%的美國人口處於“愛麗絲線”之下，即“有工作，但收入少、儲蓄少”，隨時可能因一場意外淪為無家可歸者。



我們認為，關注美國“斬殺線”的意義不在於嘲笑美國的不堪與衰落，而在於更好地思考：以美國為鏡鑒，中國應當走什麼樣的發展道路？畢竟中國人做好自己的事情，過好自己的日子，才是根本。



首先，在國家治理層面，必須堅持中國特色社會主義制度--以人民為中心，以“共同富裕”為目標，強調“發展為了人民、發展依靠人民、發展成果由人民共享”。



過去幾十年，美國“斬殺線”越來越嚴重，中產階級越來越萎縮，根本原因在於資本主義制度下，不斷強化的寡頭政治，侵蝕著占社會大多數的中產階級的利益。美國兩黨不管怎麼爭鬥，最後都成了資本利益的代言人。醫療、住房、教育、通訊、交通等與民生相關的各個領域，莫不如此。



自由市場在美國被奉為圭臬，教育、醫療、住房等民生關鍵領域高度市場化，“社會達爾文主義”盛行。在被市場完全主導的分配制度下，美國人貧富差距越來越懸殊，基尼指數長期排名全球前列。美國收入前1%家庭擁有全社會32.3%的財富，收入後50%家庭僅占2.6%的財富。

