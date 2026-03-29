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英國德比市小型汽車市中心衝撞行人 多人受傷
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2026-03-29 15:19:46
中評社香港3月29日電／英國德比市警方28日發表聲明說，該市當晚發生一起汽車衝撞行人事件，造成多人受傷，肇事司機已被逮捕。
聲明說，事件發生於當地時間21時30分左右，一輛小型汽車在德比市中心衝撞多名行人，造成多人受傷。傷者已被送往醫院。
新華社報導，聲明說，事發後不久，警方攔截了一輛涉嫌涉案車輛，一名30多歲的男性司機已被捕。
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