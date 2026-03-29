迷航移民船於希臘附近海域漂流　船上22人死

中評社香港3月29日電／希臘海岸警衛隊證實，一艘移民船隻因迷失航向，在希臘南部克里特島附近海域漂流幾日，目前船上已有超過20人死亡。



海岸警衛隊引述倖存者表示，這艘船於本月21日從利比亞出發，因迷失航向漂流海上，船上有22人因缺乏食物及食水死亡，遺體被拋入海中。



香港電台報導，海岸警衛隊又說，這艘船曾於過去的星期四，在克里特島附近發出求救信號，海岸警衛隊協助救起26人。希臘當局指2名來自南蘇丹、分別19及22歲的男子涉嫌從事人口販運被捕，正循非法入境及過失殺人罪調查他們。



