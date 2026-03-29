北大香港校友會舉辦清明掃墓及公益行活動

中評社香港3月29日電/3月28日，北京大學香港校友會舉辦清明掃墓活動，紀念北京大學建校128周年及蔡元培先生誕辰158周年。來自香港、北京、廣州、珠海、深圳等地的近七十位校友齊聚香江，共同緬懷先賢。



上午十時，追思悼念儀式在香港華人永遠墳場舉行。全體校友肅立默哀，並逐一獻花，向北京大學“永遠的校長”蔡元培先生致以崇高敬意。



北京大學香港校友會會長劉祖繁在致辭中表示，蔡元培先生宣導的“思想自由、相容並包”，不僅奠定了北大百年發展的根基，更成為一代代北大人立身處世的精神財富。監事長高峰寄語年輕校友，將蔡元培先生的教育理念與家國情懷繼續發揚光大。



活動現場宣讀了北京大學蔡元培研究會會長蔡磊砢的悼詞。北京、上海、河北、廣東、福建、青海等地校友會，以及馬來西亞、泰國校友會分別發來悼念文章，展現了全球北大校友對蔡元培先生的深切懷念與精神共鳴。



當日下午，校友們參加了“香江翱翔”公益萬步行活動，以行走踐行公益理念，傳遞服務社會的熱忱。



本次清明活動以追思先賢、傳承精神為主線，將緬懷之情化為前行之力。北京大學香港校友會將繼續秉承北大精神，凝聚校友力量，在香港這片熱土上肩負起服務社會、報效國家的責任與擔當。