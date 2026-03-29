美以襲擊鄰近霍爾木茲海峽伊朗碼頭　5死4傷

中評社香港3月29日電／據伊朗伊斯蘭共和國通訊社報導，美國和以色列29日襲擊了位於伊朗霍爾木茲甘省的一個碼頭，該碼頭鄰近霍爾木茲海峽。襲擊造成5人死亡、4人受傷。



報導說，還有兩艘船和一輛汽車在襲擊中受損。