美國多地舉行“不要國王”示威　反對特朗普

中評社北京3月29日電／美國多地28日爆發示威抗議活動。數百萬民眾走上街頭，針對特朗普政府的移民執法等一系列政策表達不滿，呼籲結束對伊朗的軍事打擊。



新華社報導，此次抗議活動以“不要國王”為主題。組織方預計，當天全美共舉辦超過3100場抗議活動，覆蓋50個州，以及華盛頓、紐約、洛杉磯、費城、波士頓等主要城市。這是繼2025年6月和10月之後，全美第三輪“不要國王”全國性抗議示威，媒體估計參加人數達900萬人。



在紐約，抗議活動覆蓋所有五個行政區。下午2時左右，記者看到，在曼哈頓第七大道，示威者手舉標語，高呼“不要國王”“不要移民與海關執法局”“不要戰爭”等口號，行進的遊行隊伍綿延超過10個街區。紐約市當天出動數千警力維護治安。



抗議者詹妮特對記者說：“我不喜歡這個國家對待移民的方式。而且，我們也根本不想在中東捲入戰爭。”



“美國的國內外狀況都糟透了！特朗普政府對外開啟了一場既不公正也毫無必要的戰爭。在國內，重要的公共服務資金匱乏，生活成本越來越高。這一切都在損害著民眾的利益。”紐約市民卡羅琳·瑞爾說。



在首都華盛頓，上千名示威者組成的遊行隊伍穿過阿靈頓紀念大橋，聚集在林肯紀念堂前。人們手持寫有“為民主而戰”“取締移民與海關執法局”等橫幅，高呼口號，發表演講，呼籲追究對伊朗開戰的責任。在白宮柵欄外總統公園和華盛頓紀念碑附近，也有許多抗議民眾聚集。



一名50多歲的抗議者憤怒地說：“我們將再次被困在中東，無路可退。”



在西海岸的舊金山，數千民眾走上街頭，抗議特朗普政府粗暴的移民政策，呼籲結束美以伊戰爭。

