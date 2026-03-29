醫生：喝3飲品　菜為主角遠離脂肪肝

脂肪肝是現代人的健康殺手，更是潛在的致癌因子。日本肝臟外科名醫尾形哲在門診觀察到，許多脂肪肝患者，只是把每天喝的含糖飲料換掉，只碰水、無糖茶、黑咖啡，1個月後肝功能就回到正常值。食安專家韋恩也建議，飲料換掉後，再做到主食減半、把飯當配角、蔬菜加倍等3件事，更能減輕肝臟負擔。



食安專家韋恩在臉書表示，脂肪肝患者逐年攀升，也越來越年輕化。他分享日本肝臟外科醫師尾形哲在門診中的觀察，許多脂肪肝患者其實只要把每天喝的甜飲料換掉，改喝水，像是白開水、氣泡水，綠茶、烏龍、紅茶等無糖茶，以及黑咖啡，其他全暫停，1個月後肝功能就能回到正常值。



韋恩指出，牛奶和豆漿看似健康，但含有乳糖或其他微量糖分，雖不是飲料，但熱量也不低，如果每天當飲料喝，一樣會讓體重爬升，影響肝臟功能，而加糖豆漿更是地雷。此外，零卡可樂雖沒熱量，但“感覺到甜”就會刺激食慾，對肝臟和減重同樣沒有幫助。



加碼作3事 肝臟更無負擔



韋恩建議，飲料換掉之後，可再多做3件事，首先是主食減半，減少白飯、麵包、麵條的攝取量，一餐的飯量約在100克內。他提醒，醣質仍是身體必需的能量來源，減到剛好就好，不能完全不吃。



再來是以菜為主角、飯當配角，韋恩指出，以往總認為菜是用來下飯的，但這觀念得改變，應以配菜為核心，飯為搭配。最後是蔬菜加倍，主食少了，蔬菜就要補起來，每天要吃350克以上，約5至6盤份量，不一定要吃沙拉，味噌湯、炒青菜、蔬菜湯都算，只要膳食纖維增加，便秘改善，就會減輕肝臟負擔。



來源：中時新聞網