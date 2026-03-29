福建晉江在香港舉行招商引資推介會

中評社香港3月29日電/3月28日，“攜手香江·晉創未來”——晉江市（香港）招商引資推介會在香港會展中心舉行。



香港特別行政區政府政務司副司長卓永興、招商局集團董事長繆建民、華潤（集團）有限公司董事長王祥明、中共晉江市委書記王明元，全國政協委員、香港福建社團聯會主席施清流，全國政協常委、香港旅遊發展局主席林建岳，第十二屆全國政協常委、香港南益實業（集團）有限公司董事長林樹哲，香港中華聯誼會會長、正大製藥集團總裁鄭翔玲，全國政協委員、港區省級政協委員聯誼會主席蘇清棟，第十一屆全國政協文史和學習委員會副主任、恒通資源集團有限公司董事局主席施子清，全國政協常委、嘉祥集團（國際）有限公司董事局主席姚志勝，全國政協常委、恒通資源集團有限公司執行董事施榮懷，第十二屆全國政協常委、金保利有限公司董事長洪祖杭，華潤置地有限公司總裁徐榮，山東省政協常委、香港泉州市社團聯合總會會長、香港晉江社團總會主席許志群，中國僑聯副主席、興迅達塑膠五金（深圳）有限公司董事長吳換炎，香港特別行政區政府創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘、香港中旅（集團）有限公司副總經理林女超，香港理工大學高級副校長趙汝恒，招商局海通貿易有限公司總經理陸榮，晉江市領導丁鴻雨、陳英煌，海內外鄉賢代表、企業家代表、媒體代表等齊聚一堂，共敘情誼、共商大計、共謀發展。

