中東戰事拖到4月會怎樣？台經院：經濟三風險

中評社台北3月29日電／台灣經濟研究院公布2月製造業、服務業與營建業三大產業營業氣候測驗點同步下滑，主因為春節長假導致工作天數減少，並非中東戰事直接衝擊。不過台經院長張建一示警，即使戰事近期趨緩，國際油價仍可能維持每桶100美元高檔，對今年消費者物價指數（CPI）帶來上修壓力。



《中時新聞網》報導，台經院發布最新產業景氣動向調查指出，2月製造業營業氣候測驗點為96.41點，較1月修正後的98.51點下滑2.10點，結束連續7個月上揚；服務業測驗點為94.55點，較1月修正後95.42點減少0.87點，終止連續4個月上升；營建業測驗點則為95.81點，較1月99.92點下跌4.11點，呈現連續第2個月下滑。



針對近期中東局勢升溫對經濟的影響，張建一指出，2月28日美以突襲伊朗後，全球市場出現明顯變化，但對於經濟成長與通膨預期的後續走勢，目前仍缺乏共識，主要因戰事與談判消息交錯，變數仍多，“很多部分都還需要觀察”。



台經院景氣預測中心主任孫明德表示，若中東戰火延續至4月下旬之後，將進一步推升油價，對更多產業帶來負面影響；若能在3月底前結束，儘管仍需時間進行基礎建設修復，但整體經濟仍有望維持相對樂觀。



孫明德分析，當前經濟面臨三項風險，一是不同於俄烏戰爭期間，歐洲各國已無力再大規模補貼能源支出；二是各國央行在高利率環境下，已難以重現疫情期間的寬鬆政策；三是油價上漲將壓縮消費支出，民眾將更多資金用於能源支出，恐進一步抑制其他消費動能。



至於2月數據下滑原因，孫明德強調，並未反映中東因素，主要是春節長假影響生產與出貨節奏。他指出，觀察景氣時應將1、2月數據合併平均，才能排除季節性干擾，從進出口等數據來看，整體成長動能已出現放緩，企業看法也轉趨保守。



孫明德也提到，在中東情勢升溫前，台灣零售與消費已呈現回溫，股市高檔帶來的財富效果亦帶動台灣與美國消費動能。調查同時顯示，電子業對未來半年景氣展望仍偏樂觀，主要受AI需求持續擴張支撐，半導體與電力機械相關產業仍具成長動能。