兩艘失聯援助船只安全抵達古巴

中評社香港3月29日電／兩艘向古巴運送人道主義援助物資的失聯船只28日下午抵達古巴首都哈瓦那。



新華社記者在現場看到，當地民眾手持古巴國旗聚集在碼頭，對靠岸船只鼓掌歡迎，並高喊“國際團結萬歲！”“打倒帝國主義！”“古巴並不孤單！”等口號。



古巴保衛革命委員會國家協調員赫拉多·埃爾南德斯在現場發言中對船隊到來表示感謝。他說，當前古巴正處於一個特殊時期，帝國主義對古巴的威脅前所未有。他表示，古巴人民是熱愛和平的民族，也是選擇了自身發展道路、不會屈服的民族。在先輩的激勵下，古巴人民不會投降，絕不允許帝國主義踐踏。



隨船抵達的美國人阿德南·斯圖莫在現場對媒體表示，船隊在航行過程中遭遇逆風，不得不選擇更長航線以確保安全。他說，此行旨在表明世界各國民眾不會允許美國扼殺古巴人民，國際社會與古巴站在一起。



此前，墨西哥海軍部26日通報稱，這兩艘船只在加勒比海域失聯。



美國今年年初對委內瑞拉發動大規模軍事打擊後，進一步加大對古巴的壓力，包括實施新一輪石油限制措施。美國總統特朗普1月29日簽署行政令，威脅對向古巴提供石油的國家輸美商品加征從價關稅。繼美國對委內瑞拉和伊朗採取軍事行動之後，特朗普3月27日在佛羅里達州邁阿密舉行的一場會議上對古巴發出威脅，稱“下一個是古巴”。