中評社北京3月29日電／上周，神舟二十一號航天員乘組張陸、武飛、張洪章圓滿完成第二次出艙活動，並開啟了新一周的工作。在完成艙外航天服維護與在軌貯存等出艙後常規任務外，三名航天員又進行了哪些實驗？開展了哪些工作？一起來瞭解。



在空間科學實（試）驗方面，乘組開展了“藥代動力學”項目所需唾液樣本采集工作，獲取並積累的相關數據將用於探究長期飛行產生的影響。在微重力物理科學實驗領域，乘組完成了燃燒科學實驗櫃內實驗插件中的采樣蓋更換，無容器櫃實驗腔體樣品清理、軸心機構電極維護等。



全系統壓力應急演練按計劃開展。演練模擬了空間站面臨內部失壓情況時進行緊急處置的全流程，鞏固並進一步提升乘組的應急處置以及天地協同配合能力。



空間站內環境監測與設備檢查維護同步進行。三名航天員使用相關儀器設備完成艙內空氣潔淨度測試、聲環境監測。對飲水分配器、再生生保系統設備進行檢查維護，並定期整理艙內物資、轉移存放廢棄物，保持站內的環境整潔。



健康維護與保障方面，航天員開展了腹部、心臟及肌肉超聲檢查、骨密度測量、最大等長肌力測試、聽力測試等一系列醫學檢查，並借助“太空跑台”等設備積極鍛煉。神二十一乘組“在軌150天”成就即將達成，三名航天員後續還將開展系列工作。