新華社：沒有哪場戰爭是“局部的”

中評社北京3月29日電／新華社29日發表評論文章指出，美國和以色列對伊朗發起軍事打擊一個月來，戰火在中東大地猛烈燃燒，傷亡數字不斷攀升，外溢影響持續擴散，嚴重衝擊世界的和平穩定。這場戰事，正將中東再次推向動蕩深淵，也讓世界為強權政治的任性付出沉重代價。越是在這樣的時刻，越要清醒認識到：武力解決不了問題，按下“停止鍵”刻不容緩。



這是一場本不應發生的戰爭。在中東各國人民普遍期待和平穩定、伊朗和美國新一輪談判正在進行的背景下，美國和以色列突然挑起戰爭，導致外交努力付諸東流。這種背棄和平承諾、迷信武力解決問題的做法，不僅令所有追求和平者倍感遺憾和失望，更暴露出某些大國在戰略決策上的傲慢與短視。



這場危機的是非曲直清晰明了。美國和以色列未經聯合國安理會授權襲擊伊朗，公然違反聯合國憲章宗旨和原則，違反國際法。任何試圖以實力破壞規則、以單邊行動取代多邊機制的做法，都在侵蝕國際社會的公平正義。國際社會理應發出一致有力的聲音，共同抵制任何違反國際法的行為，反對將世界拖回弱肉強食的叢林時代。



戰事的延宕，不僅讓本已脆弱的中東安全格局承壓，其衝擊也從地區迅速外溢，威脅世界各國經濟與民生。能源供應趨緊、國際航運受擾、市場波動加劇，全球產業鏈供應鏈面臨新的不確定性。事實表明，在全球高度聯通的今天，沒有哪場戰爭是“局部的”，其代價終將由整個世界共同承擔。



不容忽視的是，民眾始終是戰爭的受害者。基礎設施受損、民生秩序受擾、無辜生命傷亡，給無數家庭帶來難以承受的痛苦。任何針對平民和非軍事目標的攻擊，都是對國際人道法的嚴重違背，也是在踐踏人類社會的基本良知。無差別攻擊只會加深仇恨，為未來埋下更多衝突的隱患。



這場戰事再次印證了一個道理：軍事手段無法解決根本問題，武力永遠都不應是首選項。繼續放任戰事蔓延，只會讓問題更加複雜難解，讓更多國家深陷泥潭，讓中東局勢滑向危險的深淵。美以等有關各方應盡快停止軍事行動，避免局勢進一步失控，為恢復對話創造條件。



針對爭端分歧，對話談判才是唯一出路。武力或許能逞一時之強，卻無法根除矛盾的土壤，只會帶來嚴重後遺症。面對分歧，唯有坐下來談，才能找到最大公約數；唯有通過外交途徑，才能構建持久的安全架構。



戰火無情，和平可貴。一個月的硝煙，足以讓世界看清戰爭的代價。唯有盡快按下戰事的“停止鍵”，讓對話重回正軌，中東地區才有望迎來穩定與安寧。