冒險之舉　澤連斯基“簽單”海灣防務

中評社北京3月29日電／烏克蘭總統澤連斯基28日說，烏克蘭近期與多個海灣國家達成長期防務合作協議，“毫無疑問改變了這一地區的地緣政治局面”。協議詳細內容未對外公開，但澤連斯基提及無人機聯合生產和技術共享。



新華社報導，分析人士認為，對於烏克蘭而言，此時介入軍火市場和複雜中東局勢是頗具風險的舉動。



防空“世界領先”？



澤連斯基連日來訪問了沙特阿拉伯、阿拉伯聯合酋長國和卡塔爾。此前烏方已向中東派出超過200名反無人機專家，主要任務為協助相關國家防範伊朗無人機和導彈威脅。



澤連斯基28日告訴媒體記者，此次中東之行中，烏方和地區國家討論了為期十年的防務合作，當前已經和沙特、卡塔爾簽署協議，與阿聯酋也已達成合作意向，正在完善協議細節。這些協議對烏克蘭而言都是“大單”。



協議內容未對外公開。澤連斯基多次宣稱烏克蘭具有“世界領先的防空能力”。他28日重申，在專業技術領域，烏克蘭有著無人比肩的經驗，能提供無人能及的幫助，這一點“毋庸置疑”。他還對海灣能源合作表達興趣，稱烏克蘭需要和地區能源大國達成長期協議。



在歐洲，烏克蘭危機全面升級已經四年多，俄烏雙方持續以無人機和導彈互襲並攔截對方火力。多家媒體報導，俄方無人機被認為是基於伊朗“目擊者”攻擊無人機設計製造。另外，烏方已量產自主研發的“章魚”攔截無人機。



自美國和以色列2月28日對伊朗發起軍事行動以來，伊朗用彈道導彈和無人機對以色列以及美國在中東地區的軍事基地等目標發起反擊。伊朗“目擊者”無人機對美軍防空系統構成“重大挑戰”，美軍高度依賴“愛國者”和“薩德”等反導系統應對空中威脅，但攔截費用高昂，長期消耗負擔沉重。



據法新社報導，中東戰事影響不斷外溢。對烏克蘭而言，戰事致國際油價攀升，利好俄羅斯石油出口；另一方面，美國及其盟友彈藥快速消耗，恐拖累西方對烏軍事援助，包括烏方急需的防空導彈。烏克蘭曾表示，有意用其無人機攔截作戰系統換取海灣國家的防空導彈。

