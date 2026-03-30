全球領導力論壇　以開放之姿答時代之問

3月29日，中國人民大學全球領導力論壇（2026）在京隆重舉行，中國人民大學副校長鄭新業主持。（中評社 陳鑫琳攝） 中評社北京3月30日電（實習記者 陳鑫琳）3月29日，一場聚焦“中國高水平開放與全球領導力人才培養”的全球領導力論壇（2026）在京舉行，中國人民大學校長馬懷德指出，培養一大批具有全球視野、通曉國際規則、善於跨文化交流、能夠深度參與全球治理的卓越人才，已經成為關乎國家長遠發展和人類共同未來的戰略工程。



當前，世界百年變局加速演進，不確定、不穩定因素增多，如何培養能夠駕馭複雜局面、引領合作共贏的全球領導力人才，正成為國際社會日益關注的重要課題。



論壇由中國人民大學主辦，全球領導力學院與重陽金融研究院承辦，來自高校、政府部門、科研機構及國際政界的中外嘉賓出席，與會各方深入探討中國高水平開放與全球領導力人才培養，共謀全球治理未來。期間，中國人民大學牽頭發起，聯合國內9所高校國際教育相關機構共同成立“全球領導力”中國高校人才培養聯盟。



作為中國人民大學全球領導力學院建設發展的重要成果，聯盟立足高校協同育人，旨在匯聚各方優勢，推動全球領導力人才培養協同發展，構建開放共享的教育合作平台，加快構建中國自主的全球領導力知識體系，共同探索具有中國特色、世界意義的全球領導力培養路徑。