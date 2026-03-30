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特朗普：不排除占領伊朗石油樞紐哈爾克島
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2026-03-30 08:42:31
特朗普（資料圖片）
中評社香港3月30日電／美國總統特朗普29日在接受英國媒體採訪時說，他想要“奪取”伊朗的石油，不排除占領伊朗石油出口的樞紐哈爾克島。
特朗普在接受英國《金融時報》採訪時表示，他希望像“在委內瑞拉那樣”，從伊朗“奪取石油”。
特朗普表示：“老實說，我最想做的就是奪取伊朗的石油，但美國國內有些‘蠢貨’會問，‘你為什麼要這麼做?’但他們就是蠢貨。”
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