快評：調查小組轟馬辦　基金會新危機

馬英九基金會風波一波未平一波又起，吸引大批媒體採訪。（中評社資料相） 中評社快評／馬英九基金會風波再起，基金會董事三人調查小組成員薛香川、尹啟銘與李德維14日發表六點聲明，質疑基金會13日召開臨時董事會（因董事出席未達法定人數，無法成會）並對外發布聲明的相關程序不符規定，“魚目混珠”、“混淆視聽”，有干擾調查之嫌。



同日，馬英九的好友、前中華文化總會秘書長楊渡在臉書發文《為了馬英九，請熄燈吧！》披露馬英九退化過程，沉重呼籲馬家人與董事會應主動“熄燈”，別讓一生潔身自愛的君子在昏聵中告終。



前台中市長胡志強昨天晚間也在臉書發文，並貼出過去和馬英九的合照，開頭便問“大家心中印象最深刻的英九兄，是什麼樣子呢？”胡志強說，每個人都會老，與其執著歲月對馬英九的變化，不如記得他的好，也體諒歲月的痕跡。



近期馬英九基金會爆出的內部人事糾紛、財務違規事件，因為有心人的操作，事件可能由民間團體民間事轉化為司法案件、政治事件，發聲、表態的人愈來愈多，特別是三人調查小組炮轟馬辦，內部互摃，如何善了？這是基金會新危機。



馬英九基金會成立的目的是要架設一個公共政策平台，把台灣帶往正確方向，重點活動是推動兩岸和平交流。因為受近期事件影響，原先規劃的今年舉辦10團“大九學堂”赴大陸參訪行程已全部喊卡，可能以後也難再有了。



楊渡說，“只是民間團體，有問題終究是民間事。只可惜了馬英九，若是在智力退化的狀態下，把基金會送請檢調單位去折騰，最後傷害最重的當然是他自己。一生潔身自愛的君子，最終若以昏聵自訴告終，何其悲哀！”



如果基金會再也發揮不了原來的功能，風波又繼續擴大，則讓基金會熄燈，也許是馬辦未來不得不面對的問題。