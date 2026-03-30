巴基斯坦：美伊均表達對巴促成談判的信心

中評社香港3月30日電／巴基斯坦副總理兼外交部長達爾29日發表聲明說，就有關和平解決衝突問題，巴領導人一直與美國領導人保持溝通，美國與伊朗均表達對巴方促成談判的信心。



聲明通報了當天巴基斯坦、土耳其、埃及和沙特阿拉伯四國外長會成果。聲明說，達爾簡要介紹了在巴首都伊斯蘭堡舉行美國和伊朗談判的前景，與會各國外長表示全力支持。四國決定成立一個由四國外長組成的委員會，協商制定解決衝突的具體方案。



新華社報導，聲明表示，四國外長就當前中東地區局勢進行詳細深入討論，尋求盡早且永久結束地區戰爭的可行辦法。四國外長對持續不斷的衝突表示關切，認為其對整個地區人民的生命和生計造成毀滅性影響。



聲明說，四國外長重申各國應團結一致，遏制局勢惡化，降低軍事升級風險，並為有關各方進行談判創造條件。四國外長認為對話與外交是防止衝突、促進地區和平與和諧的唯一可行途徑，呼籲有關各方維護《聯合國憲章》各項原則，包括尊重所有國家的主權和領土完整。



美國和以色列2月28日對伊朗發起大規模軍事行動，伊朗對以色列以及美國在中東地區的軍事基地等目標發起還擊，戰事持續至今。達爾26日說，美國和伊朗的間接談判正通過巴基斯坦傳遞信息的方式進行。