3月29日美以對伊朗軍事打擊戰事速覽

中評社北京3月30日電／新華社報導，美國和以色列對伊朗發動的軍事打擊29日進入第30天。以下是最新戰事速覽：



——伊朗



伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫說，美國一邊公開釋放談判信號，一邊暗中策劃地面進攻，還拋出所謂結束戰事的“15點計劃”，試圖實現其在戰爭中沒法達成的目標。



伊朗海軍司令沙赫拉姆·伊拉尼警告說，一旦美國“林肯”號航母打擊群進入射程，伊朗將從海岸向海上發射各種導彈進行打擊。



伊朗陸軍發言人說，美國與伊朗間的核心問題絕非核問題，而是伊朗的主權與獨立問題。



伊朗武裝部隊哈塔姆安比亞中央總部發言人警告說，美國總統特朗普關於在伊朗開展地面行動的威脅只會將美軍“送入囚禁和死亡的深淵”。



伊朗伊斯蘭革命衛隊公共關係部門說，伊朗發動“真實承諾－4”行動第86波攻勢，美國在中東地區的部分軍事設施和美國海軍第五艦隊設施遭到“精準打擊”。此外，美軍一架E－3“哨兵”預警機在伊朗對沙特蘇丹王子空軍基地的導彈和無人機打擊中“被擊毀”，打擊命中該機靠近尾部的關鍵部位。



伊朗伊斯蘭革命衛隊說，使用導彈和無人機“有效”打擊了阿聯酋和巴林境內與美國有關的鋁廠。



伊朗專家會議成員邁斯巴希·穆加達姆表示，美國若試圖派兵奪取伊朗的島嶼，將遭伊朗“果斷反擊”。

