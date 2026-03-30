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伊朗媒體：衛星圖像證實兩處美軍基地遭襲
http://www.CRNTT.com   2026-03-30 09:56:42
伊朗方面發布打擊沙特蘇丹王子空軍基地相關設施前後衛星對比圖。
　　中評社北京3月30日電／據伊朗法爾斯通訊社30日報導，衛星圖像顯示，位於沙特阿拉伯和巴林的美軍基地遭到伊朗空襲。

　　報導說，衛星圖像顯示，沙特蘇丹王子空軍基地遭到4次空襲。根據3月22日與29日襲擊前後圖像比對，襲擊造成該基地一架加油機和一架預警機損毀，另有一棟建築物部分受損。

　　另一份衛星圖像顯示，位於巴林的美空軍基地遭到伊朗導彈襲擊，多處設施受損。

　　來源：新華網
 


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