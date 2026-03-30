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伊朗稱美軍一架E－3預警機“被擊毀”
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2026-03-30 09:57:09
伊朗方面公布的E-3預警機被摧毀衛星圖。
中評社北京3月30日電／伊朗塔斯尼姆通訊社29日援引伊朗伊斯蘭革命衛隊公共關係部門的消息說，美軍一架E－3“哨兵”預警機在伊朗對沙特蘇丹王子空軍基地的導彈和無人機打擊中“被擊毀”，打擊命中該機靠近尾部的關鍵部位。
塔斯尼姆通訊社當天還公布了美軍預警機遭襲前後的對比圖片。圖片顯示，飛機中後段發生結構性斷裂，尾部已與機身分離。
來源：新華社
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