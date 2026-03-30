伊朗媒體：一架MQ-9“死神”無人機被擊落

MQ-9“死神”無人機被擊中畫面（來源：伊朗努爾通訊社） 中評社北京3月30日電／據伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台29日報導，一架MQ-9“死神”無人機在霍爾木茲海峽東部被伊朗陸軍防空部隊擊落。



來源：新華網