中東戰火持續　布倫特原油期貨價破116美元

中評社香港3月30日電／受中東局勢持續緊張影響，國際油價在美國東部時間29日晚開始的新一周交易中持續上漲，紐約原油期貨價格開盤後上漲至每桶103美元水平，倫敦布倫特原油期貨價格盤中突破每桶116美元，逼近美以伊戰事爆發以來的盤中最高紀錄。



倫敦布倫特期油5月合約一度升至每桶116.43美元，升3.4%，創逾1星期新高。



紐約期油5月合約重上100美元一桶，高見103.38美元，升約3.8%，創3星期高位。