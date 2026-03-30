南部戰區位黃岩島領海領空戰備警巡

中評社北京3月30日電／3月29日，中國人民解放軍南部戰區組織海空兵力位中國黃岩島領海領空及周邊海空域開展戰備警巡。黃岩島是中國固有領土。3月份以來，戰區部隊海空兵力持續加強黃岩島領海周邊海空域巡邏警戒，依法依規開展跟蹤監視、警告驅離，有力有效應對各類侵權挑釁行徑，堅決捍衛國家主權安全，堅定維護南海地區和平穩定。



來源：南部戰區