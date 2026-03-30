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俄國運油輪獲放行駛向古巴 特朗普稱沒意見
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2026-03-30 09:53:46
中評社香港3月30日電／紐約時報報導，美國海岸警衛隊星期日容許一艘滿載原油的俄羅斯運油輪，駛向古巴港口。這艘運油輪載有大約73萬桶原油，預計星期一抵達目的地古巴馬坦薩斯港，可暫緩古巴能源緊張。
美國傳媒引述美方官員說，美國海岸警衛隊在加勒比海部署巡邏艦，原本有能力攔截這艘運油輪，但特朗普政府並未下令採取行動。
香港電台報導，特朗普星期日在總統專機空軍一號上向記者表示，如果一個國家現在想向古巴輸送一些石油，無論是不是俄羅斯，他都沒有意見。
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