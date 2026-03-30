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中國國航中朝間客運航班恢復運營
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2026-03-30 09:56:21
中評社香港3月30日電／中國國際航空公司一架從北京飛往朝鮮首都平壤的客機30日上午抵達平壤順安國際機場。國航中朝間客運航班正式恢復運營。
新華社報導，中國駐朝鮮大使王亞軍等使館外交官到機場迎接搭乘該航班來朝鮮的旅客。
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