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美官員稱美軍特種作戰部隊人員已抵達中東
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2026-03-30 10:12:25
中評社北京3月30日電／當地時間3月29日，據美國方面消息，兩名美國軍方官員透露稱，數百名美軍特種作戰部隊成員已抵達中東，與數千名海軍陸戰隊員及陸軍傘兵會合。
這些特種作戰隊員包括陸軍游騎兵和海軍海豹突擊隊成員，尚未被指派具體任務。據瞭解，目前駐扎在中東的美軍總兵力已超過5萬人，較常態水平增加了約1萬人。
上周，美國國防部還下令將陸軍第82空降師的約2000名士兵調往中東。一位軍方官員稱，這批空降兵將處於能夠對伊朗實施打擊的距離範圍內，可能會被用於針對哈爾克島的行動。
來源：央視新聞客戶端
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