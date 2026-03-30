第三艘航母出動　美軍大舉增兵中東戰場

美國海軍“的黎波裡”號兩棲攻擊艦。 中評社北京3月30日電／環球時報報導，儘管美國總統特朗普再三宣稱“與伊朗的談判取得進展”，但五角大樓卻在持續向中東增兵。美國中央司令部28日稱，載有約3500名水兵和海軍陸戰隊員的“的黎波裡”號兩棲攻擊艦已抵達中央司令部責任區。與此同時，美國海軍確認“布什”號航母打擊群也正式從美國本土出發，前往中東。外界普遍認為，五角大樓的這些舉動顯示，美軍可能在準備對伊朗發動更大規模的軍事行動，中東戰局或將持續升級。



地面部隊接連抵達



美國海軍學會網站28日稱，美國中央司令部在聲明中透露，“的黎波裡”號屬於“美國”級兩棲攻擊艦，是“兩棲戒備群/第31海軍陸戰隊遠征隊”的旗艦。此外隨艦抵達的還有運輸機和戰鬥機，以及兩棲登陸和戰術裝備。



報導稱，此次抵達中東的“的黎波裡”號兩棲戒備群以日本佐世保為基地，包括“的黎波裡”號兩棲攻擊艦、“新奧爾良”號登陸艦。駐扎在佐世保的美國海軍另一艘“拉什莫爾”號登陸艦也將與該兩棲戒備群匯合。本月初，五角大樓抽調“的黎波裡”號兩棲戒備群前往中東，但目前尚不清楚它們及其搭載的美國海軍陸戰隊將在該地區執行哪些任務。



另一支前往中東的美軍兩棲戒備群由“拳師”號兩棲攻擊艦率領，搭載有第11海軍陸戰隊遠征隊約2000名官兵以及約2500名水手。卡塔爾半島電視台28日稱，該兩棲戒備群於3月19日離開美國本土，距離中東總航程約2.2萬公里，預計將在4月中旬抵達中東戰區。報導稱，第11海軍陸戰隊遠征隊在海灣地區擁有豐富的戰鬥記錄，先後參加過海灣戰爭和伊拉克戰爭。



除此之外，美軍也正向中東調集空降兵部隊。美國《紐約時報》稱，五角大樓已下令派遣美國陸軍第82空降師約2000名士兵向中東移動，“以便為特朗普提供更多軍事選項”。報導稱，這些作戰部隊來自82空降師的“快速反應部隊”，後者是由約3000名士兵組成的旅級單位，號稱“能在18小時內部署到世界任何地方”。



作為佐證，開源飛行追蹤數據顯示，多架美軍C-17運輸機從第82空降師駐地附近起飛前往中東，表明該師的部分部隊可能已被動員。報導稱，第82空降師是美國陸軍的主要突擊部隊，受訓執行傘降突擊、奪取機場等任務。然而，第82空降師沒有重型裝甲部隊，限制了其在突襲行動初期堅守陣地的能力。

