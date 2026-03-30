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也門胡塞武裝宣布對以發動第二輪打擊
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2026-03-30 10:33:42
中評社北京3月30日電／據新華社報導，薩那消息：也門胡塞武裝發言人葉海亞·薩雷亞28日晚稱，該組織使用巡航導彈和無人機對以色列南部的重要目標發動第二輪襲擊。
他表示，胡塞武裝的軍事行動“將在未來幾天繼續進行”，直到美國和以色列“停止侵略”。
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