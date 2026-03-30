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伊朗稱一旦“林肯”號航母進入射程將進行打擊
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2026-03-30 11:22:36
中評社北京3月30日電／據伊朗伊斯蘭共和國通訊社等多家媒體29日報導，伊朗海軍司令沙赫拉姆·伊拉尼警告說，一旦美國“林肯”號航母打擊群進入射程，伊朗將從海岸向海上發射各種導彈進行打擊。
伊拉尼說，伊朗已全面管控霍爾木茲海峽以東海域及阿曼灣，正等待時機對敵方實施復仇。伊朗正嚴密監控“林肯”號航母打擊群的位置及動向。
來源：新華社
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