深圳機場執行夏秋新航季　新開多條國內外航線

深圳機場執行夏秋新航季。（大公文匯網） 中評社香港3月30日電／3月29日，民航正式進入2026年夏秋航季，深圳機場同步執行新航季航班計劃。新航季，深圳機場航班運行規模穩中有升，每周計劃航班量接近9400架次，日均航班量超過1300架次，其中客運航班接近1200架次，整體運行規模較上一航季實現穩步增長。



據大公文匯網報導，新航季中，包含勞動節、暑假及國慶節等長假期，預計航空出行需求將持續釋放。深圳機場將通過提升航線通達性和航班供給能力、優化航班時刻配置、完善航線網絡布局，持續提升運行保障能力。



國內航線方面，深圳機場結合市場需求和季節性出行特點，新開張家界、庫車、和田等航點，國內通航點約120個，覆蓋全國主要經濟圈及熱門旅遊目的地，進一步織密中西部及旅遊航線網絡，為旅客提供更加多元化的出行選擇。圍繞公商務及高頻出行需求，深圳機場持續加密骨幹航線運力，深圳至上海、北京、成都、杭州、西安等重點城市航線保持高頻運營，12條骨幹航線日均往返航班量超560架次，佔客運航班總量近一半，持續提升“深快線”網絡運行品質，進一步滿足旅客“隨到隨走”的高效出行需求。



國際航線方面，新航季伊始，深圳機場將新開深圳－塔什干航線，填補深圳機場通達中亞地區的航線空白。該航線由烏茲別克斯坦航空每周執飛1班，這也是深圳機場新引入的中亞地區載旗航空公司。後續，深圳機場還將持續引入馬來西亞航空、泰國航空等載旗外國航司，不斷完善國際航線網絡，增強國際航空樞紐輻射能力。隨著國際客運航班量持續增加，深圳機場對外通達能力也將進一步增強，更好地服務粵港澳大灣區人員往來和經貿交流，為深圳高水平對外開放和高質量發展注入更強的“空中動能”。



此次航班換季後，廣東及深圳將進入汛期，雷雨、大風等強對流天氣多發，航班受天氣影響情況會趨於增多。深圳機場提示廣大旅客，出行前需留意天氣信息及航班提示，合理安排出行計劃。