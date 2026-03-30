日本市場逾2500種食品　4月份將漲價

2月20日，在日本東京，顧客在一家餐廳用餐。（新華社資料圖） 中評社香港3月30日電／據新華社報導，一項最新調查結果顯示，今年4月日本市場將有超過2500種食品價格上漲。此外，該國電費、燃氣費和日用品等價格4月起也將上調，恐加重民眾生活負擔。



日本帝國數據庫公司對全國195家主要食品和飲料生產商展開調查，詢問其漲價意向。結果顯示，4月份日本市場將有2516種食品漲價，包括即食麵、飲料和食用油等。這是2026年新年以來，日本單月漲價食品數量最多的一個月。其中，即食麵價格最高漲幅為11%，酒類最高漲幅約20%。



帝國數據庫公司分析，本輪食品“漲價潮”與原材料、包裝材料價格和人工成本上漲等因素有關。



除食品外，日本多地電費、燃氣費4月份起將普遍上調，面巾紙、衞生紙等日用品也將漲價。按媒體說法，這將給民眾日常生活帶來不小影響。



2025年，日本市場共有逾2萬種食品漲價，包括加工食品、飲料和調味品等，數量較2024年增加約60%。



2022年以來，由於日元持續貶值、進口商品不斷漲價，日本物價連年上漲。根據日本總務省數據，截至今年1月，日本核心消費價格指數（CPI）連續53個月同比上升，2025年CPI上升3.1%，連續4年超過日本政府和央行設定的2%目標。