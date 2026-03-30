中國南方多地暴雨強對流天氣持續　或刮龍捲風

中評社香港3月30日電／中央氣象台30日6時同時發佈暴雨、強對流天氣和大霧3個預警，南方大範圍降雨和強對流天氣持續，部分地區將有10級以上雷暴大風，局地可能出現龍捲風。



強對流天氣預警方面，中央氣象台預計，30日8時至31日8時，西南地區東部、江南中東部、華南等地的部分地區將有8級以上雷暴大風或冰雹天氣。其中，湖南東南部、江西南部、貴州中東部、廣東中部和西北部等地的部分地區將有10級以上雷暴大風，最大風力可達11級以上，局地不排除出現龍捲風的

可能性。



新華社報導，暴雨預警方面，中央氣象台預計，30日8時至31日8時，廣西北部和東部、廣東北部和西部、湖南南部、江西南部、福建西部以及重慶南部、貴州北部等地部分地區有大到暴雨，其中廣西東北部、廣東西北部等地部分地區有大暴雨。上述部分地區伴有短時強降水，局地有雷暴大風等強對流天氣。



大霧預警方面，30日早晨至上午，重慶南部、湖南中部、江西中北部、浙江南部、福建中北部、廣西北部等地的部分地區有大霧，局地有能見度不足200米的強濃霧。



氣象專家提醒，未來三天，江南中東部、華南、西南地區東部等地有大範圍降雨和強對流天氣，需關注局地強降雨和風雹對交通運輸、設施農業、春耕春播、城市運行等帶來的影響，需防範山洪、地質災害、農田漬澇等次生災害。