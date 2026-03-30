城大研全新化合物　可減精神科藥物副作用

中評社香港3月30日電／生活節奏急速，大眾精神健康尤其令人關注。就記憶障礙、憂鬱症及焦慮症等精神與神經系統疾病，城大表示，校方團隊近月研發一種名為MF－8的全新化合物可提供更安全、高效的創新治療方案，可有效改善現有藥物副作用問題。



大公報報導，研究團隊由神經科學系系主任兼黃俊康講座教授（轉化神經科學）賀菊方教授領導（見圖），開發出一種全新、具高度β－抑制蛋白（β－arrestin）偏向性的膽囊收縮素B型受體（CCKBR）激動劑MF－8。CCKBR廣泛分布於大腦，主導記憶、情緒與焦慮。目前已知CCKBR可通過長期增強效應（LTP）強化記憶，但其具體的細胞信號通路一直未明。此外，現有藥物缺乏精準的信號通路選擇性，導致醫護人員難以區分治療效果與副作用。



可望治療恐懼症焦慮症



城大指出，是次研究發現的MF－8有望改變現狀。該化合物能選擇性激活β－抑制蛋白，並可抑制提示間聯想性恐懼記憶的形成，為治療相關神經疾病提供了新的可能性。研究團隊運用多層次驗證方法，包括多種細胞與動物實驗，並結合分子模擬，全面驗證MF－8的選擇性和功能。他們並透過分子對接與突變實驗，確認MF－8誘發β－抑制蛋白偏向所需的關鍵分子位點，為未來藥物設計提供依據。



賀菊方表示，該項研究是神經科學領域的重要里程碑，為神經科學基礎研究提供重要工具，更為開發治療恐懼相關障礙、焦慮症及神經退化性疾病開闢新方向。



研究成果已於學術期刊《自然通訊》上發表。賀菊方為論文的通訊作者，研究團隊成員包括共同第一作者、神經科學系博士後研究員施恒，及神經科學系研究助理張夢凡。