美以伊戰事進入第三十一天，最新動態

中評社北京3月30日電／參考消息網報導，3月30日，美國、以色列與伊朗的軍事衝突進入第三十一天。儘管巴基斯坦正居中斡旋，但地區形勢依然高度緊張。伊朗指責美國在尋求談判的同時密謀對伊發動地面攻擊。



伊朗發動“真實承諾-4”行動第86波攻勢，打擊以色列境內目標和美軍基地。伊朗新任最高領袖感謝伊拉克在伊朗“面對侵略”時給予支持。伊朗警告，若美國“林肯”號航母進入射程，將遭伊方打擊。伊朗計劃重塑霍爾木茲海峽管理制度，以確保經濟和安全利益。以軍稱對伊朗首都德黑蘭多處目標發動新打擊，以總理下令進一步擴大黎境內“安全區”。美媒爆料美軍正為對伊發動地面進攻做準備。此外，巴土沙埃四國就結束美以伊戰爭的可能途徑進行了討論。



以下為截至北京時間30日上午8時的最新動態：



伊朗發動“真實承諾-4”行動第86波攻勢



據伊朗媒體報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊29日發動“真實承諾-4”行動第86波攻勢，動用導彈襲擊以色列南部地區以及加利利和海法。



伊斯蘭革命衛隊當天在一份聲明中說，還使用導彈和無人機襲擊了伊拉克、科威特、阿聯酋和沙特等國境內的美國軍事基地，美國海軍第五艦隊也遭到襲擊。



伊朗新任最高領袖感謝伊拉克在伊朗“面對侵略”時給予支持

