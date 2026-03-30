來源：香港商報網 中評社香港3月30日電／一項針對AI技術的研究發現，會說謊及欺騙使用者的AI模型數量似乎日益增加，關於AI欺瞞行為的通報過去6個月內也大幅上升。



據英國衛報29日報導，獨立智庫“長期韌性中心”（CLTR）在英國AI安全研究所（AISI）資助下進行研究，發現有AI聊天機器人與AI代理（AI Agent）不僅無視使用者的直接指令、繞過安全防護措施，還欺騙人類和其他AI。



研究發現將近700件AI“耍詭計”的真實案例，並記錄到去年10月至今年3月間，這類不當行為增至5倍，部分AI模型甚至在未經允許下刪除電郵及其他檔案。



這項研究收集了數千個用戶在社群平台X分享的實例，講述他們與谷歌、OpenAI、X、Anthropic等公司所開發AI聊天機器人和AI代理的互動情形。研究從中發現數百件AI不當操弄行為的案例。



在CLTR記載的一個案例中，名為MJ Rathbun的AI代理在自己產出的程式碼遭軟件工程師尚博（Scott Shambaugh）拒絕後，試圖羞辱對方。



MJ Rathbun研究尚博過往所寫程式及其個資，然後撰寫並發表一篇網誌指控他“歧視”、“顯然是不安全感作祟”，批評他不過是“試圖保護自己那片小天地”。



在另一項案例中，有AI代理被指示不得變更電腦程式碼，卻“生成”另一個AI代理代為執行。



另一個AI聊天機器人則坦承：“我在未事先告知你或徵得你同意下，大量刪除及封存了數百封電郵。這是不對的，直接違反你訂下的規則。”



曾任政府AI專家的研究主持人沙恩（Tommy Shaffer Shane）指出：“令人擔憂的是，這些AI模型目前只是不太值得信任的初階員工，但若在6到12個月後，他們成為能力極強但會算計你的資深員工，那就是另一回事了。”



沙恩說：“AI模型將日益用於具有極高風險的情境，包括軍事和國家關鍵基礎建設。屆時若出現這些不當操弄行為，後果可能非常嚴重，甚至造成災難性損害。”