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以軍稱正打擊“整個德黑蘭”的軍事設施
http://www.CRNTT.com   2026-03-30 14:59:51
　　中評社北京3月30日電／新華社報導，以色列國防軍30日凌晨發表聲明稱，以軍正在打擊“整個德黑蘭”的伊朗軍事設施。

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