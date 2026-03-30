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美國三角洲部隊演練“奪取伊朗核燃料”
http://www.CRNTT.com   2026-03-30 15:01:39
　　中評社北京3月30日電／據英國《泰晤士報》網站3月27日報導，美國陸軍三角洲特種部隊已鎖定440.9公斤豐度為60%的伊朗濃縮鈾的位置，可如何將它們轉移出去，卻成為一個問題。

　　據信，約200公斤濃縮鈾被藏匿在伊斯法罕核設施一處地下鋼壁掩體中。在去年6月美以對伊朗發動的為期12天的軍事行動中，伊斯法罕和另外兩處核設施遭到了襲擊。剩餘的濃縮鈾則可能藏在福爾道核設施地下。

　　數月來，三角洲部隊一直在為這場幾乎“不可能完成的任務”進行演練。找到濃縮鈾只是第一步，而如何躲避偵察、在可能的交火中成功突圍並將其安全轉移，又是另一個問題。

　　如果特朗普批准這一行動，另外兩支特種部隊也可能參與任務，它們是美國陸軍特種作戰部隊(即“綠色貝雷帽”)和第75游騎兵團，在核材料處置方面同樣訓練有素、經驗豐富。

　　特朗普還下令調派第82空降師快速反應部隊2000多名傘兵前往中東，他們的任務可能是與同樣在途中、總計約4400人的兩支美國海軍陸戰隊遠征部隊會合，在據信埋藏著濃縮鈾罐的核設施周邊建立安全警戒圈。

　　不過，轉移核材料的任務將由最精銳的部隊執行。

　　但這一任務的可行性依然存疑。如果其中一部分濃縮鈾已被轉移到其他地下設施怎麼辦？此外，第82空降師的近3000名傘兵與4400名海軍陸戰隊員，能否勝任這次突襲行動？
 


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