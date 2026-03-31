經民聯發佈香港五年規劃建議 提九大目標

經民聯發佈“香港對接國家‘十五五’規劃初步建議”專項研究報告（中評社 盧哲攝） 中評社香港3月31日電（記者 盧哲）經民聯30日下午在香港特區立法會召開發佈會，發佈“香港對接國家‘十五五’規劃初步建議”專項研究報告，希望為特區政府制定香港五年規劃建言獻策，集思廣益。報告提出九大目標，包括十年 GDP 總值突破港幣 4.5萬億元、十年實現人均居住面積210平方呎等。



“十五五”規劃綱要早前正式出台，為國家未來五年經濟社會發展繪就宏偉藍圖，也賦予香港清晰的定位輿戰略內涵。香港特區行政長官李家超早前表示，特區政府正制定香港五年規劃，以對接國家十五五規劃，今年約第四季展開公眾諮詢，年底公布正式文本。



當天出席發佈會的經民聯立法會議員包括黨魁吳永嘉，副主席梁美芬、劉業強、陳祖恒，執委黃永威、鄧銘心、林偉全和蔔國明。經民聯表示，希望為特區政府制定香港五年規劃建言獻策，集思廣益。



“香港對接國家‘十五五’規劃初步建議”專項研究報告，以建設“美麗繁榮香港”為願景，提出九大目標；提出在七大實體領域全力鞏固強化各優勢產業和中心樞紐；並在四大層面做好組織機制保障，以促進香港的規劃加快加效落實，與國家同步發展。



經民聯黨魁吳永嘉介紹，經民聯在建議書中提出，圍繞“美麗繁榮香港”這個發展願景，就經濟發展、人口規模、宜業宜居等方面全面規劃，制定五年願景目標和十年遠景目標，明確將香港建設成一個“美麗繁榮”的大都會，將規劃變成全港市民對“美麗繁榮香港”的期盼，從而凝聚信心，共謀發展。